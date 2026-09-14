Cruzaron en rojo y quedaron grabados: las nuevas infracciones que preocupan en Maldonado

En el marco de la campaña de prevención y educación vial, el Departamento de Movilidad volvió a difundir imágenes de infracciones detectadas por el sistema de fiscalización electrónica en Maldonado.



En los registros se observa a distintos conductores que cruzaron con el semáforo en rojo.



Las infracciones fueron registradas en avenida Roosevelt y Acuña de Figueroa, avenida Lavalleja y Sarandí, avenida Lussich y Messina, y avenida Pedragosa Sierra y avenida del Mar.



En uno de los casos, las imágenes muestran cómo un vehículo comienza a cruzar con luz roja. Detrás, otro conductor, en lugar de detenerse, continúa el cruce siguiendo la misma maniobra.



Desde el Departamento de Movilidad señalaron que la difusión de estos registros busca visibilizar el peligro de este tipo de conductas y sus posibles consecuencias.

Volver atrás