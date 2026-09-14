GENTE O NLINE
AIRE
infracciones, Maldonado, rojo
Tránsito y Transporte
20:45

Cruzaron en rojo y quedaron grabados: las nuevas infracciones que preocupan en Maldonado

El Departamento de Movilidad difundió nuevos registros del sistema de fiscalización electrónica. Las imágenes muestran a conductores que no respetaron la luz roja en distintos puntos de Maldonado.

Compartir:
En el marco de la campaña de prevención y educación vial, el Departamento de Movilidad volvió a difundir imágenes de infracciones detectadas por el sistema de fiscalización electrónica en Maldonado.

En los registros se observa a distintos conductores que cruzaron con el semáforo en rojo.

Las infracciones fueron registradas en avenida Roosevelt y Acuña de Figueroa, avenida Lavalleja y Sarandí, avenida Lussich y Messina, y avenida Pedragosa Sierra y avenida del Mar.

En uno de los casos, las imágenes muestran cómo un vehículo comienza a cruzar con luz roja. Detrás, otro conductor, en lugar de detenerse, continúa el cruce siguiendo la misma maniobra.

Desde el Departamento de Movilidad señalaron que la difusión de estos registros busca visibilizar el peligro de este tipo de conductas y sus posibles consecuencias.
Compartir:
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia