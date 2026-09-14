BPS bajó las tasas de sus préstamos para jubilados y prepara créditos especiales desde noviembre

El Banco de Previsión Social redujo las tasas de interés de sus préstamos sociales y prepara nuevas opciones que comenzarán a funcionar desde noviembre.



“Nosotros trabajamos a nivel de los servicios de BPS justamente para mejorar lo que es la propuesta de préstamos sociales”, explicó Pardo en diálogo con FM GENTE.



La presidenta del organismo señaló que hubo una rebaja generalizada de las tasas. “Tenemos, primero, una rebaja generalizada de tasas de los préstamos que bajaron en el entorno de un 10% el costo del préstamo, depende el plazo”, indicó.



Según explicó, la reducción en puntos porcentuales fue de entre 2,25 y 2,75 puntos y comenzó a regir el 1.º de agosto para los nuevos préstamos.



Uno de los cambios alcanza específicamente a los préstamos destinados a jubilados y pensionistas para la compra de órtesis, prótesis y audífonos.



“El BPS da préstamos para jubilados y pensionistas para compra de órtesis, prótesis, audífonos. Nosotros damos de este tipo unos 640 préstamos por mes”, señaló Pardo.



En este caso, la tasa pasó de 19,5% a 12%.



“Esto baja el costo del préstamo en el entorno de un 35, 37%, dependiendo del número de cuotas. Esto también empezó a operar a partir del 1.º de agosto y es un beneficio para los jubilados”, explicó.



Pero las modificaciones no terminan allí. Pardo anunció que desde el 1.º de noviembre se pondrán en marcha nuevas líneas.



“Una línea de préstamos va a ser para aquellos jubilados y pensionistas que perciban la jubilación mínima como único ingreso. Van a tener una tasa bonificada de cinco puntos porcentuales menos, adicional a la baja que ya fue generalizada”, adelantó.



Además, el BPS implementará una modalidad para personas que actualmente mantienen deudas con el organismo.



“Vamos a implementar también una línea que es como un limpia pasividad, similar a un limpia sueldo de aquellos que tienen hoy deuda con BPS a nivel de préstamos, que la puedan unificar en un único préstamo”, explicó.



La propuesta permitirá actualizar la deuda sin multas ni recargos por inflación y financiarla a una tasa equivalente al 50% de la que esté vigente.



“Que se pueda unificar en un único préstamo, que se actualice sin multas ni recargos por lo que es la inflación y que se financie a una tasa del 50% de la que esté vigente”, detalló Pardo.

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