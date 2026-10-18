La uruguaya Valentina Pérez, de 19 años, se consagró campeona mundial de bochas en la categoría absoluta tras imponerse a la argentina Natalia Limardo en la final disputada en Garibaldi, Brasil.



La deportista oriunda de Colonia obtuvo la medalla de oro en la modalidad de tiro de precisión, en una competencia que reunió a representantes de 25 países. El encuentro decisivo terminó con un marcador de 19-11 a su favor.



Para acceder a la final, Pérez superó distintas etapas del campeonato.



Comenzó con 17 puntos en la primera fase, sumó nueve en la siguiente instancia y alcanzó 16 en cuartos de final.



Posteriormente, registró 17 unidades en semifinales, resultado que le permitió disputar el título.



La consagración se suma a su trayectoria internacional, luego de que en 2025 conquistara el campeonato mundial juvenil celebrado en Francia.



Un año después, consiguió imponerse entre las competidoras de la categoría absoluta.



Con 19 años, Valentina Pérez conquistó el título mundial de bochas en Brasil



La deportista uruguaya derrotó 19-11 a la argentina Natalia Limardo en la final de tiro de precisión. En 2025 ya había obtenido el campeonato mundial juvenil en Francia.



La uruguaya Valentina Pérez, de 19 años, se consagró campeona mundial de bochas en la categoría absoluta tras imponerse a la argentina Natalia Limardo en la final disputada en Garibaldi, Brasil.



La deportista oriunda de Colonia obtuvo la medalla de oro en la modalidad de tiro de precisión, en una competencia que reunió a representantes de 25 países. El encuentro decisivo terminó con un marcador de 19-11 a su favor.



Para acceder a la final, Pérez superó distintas etapas del campeonato. Comenzó con 17 puntos en la primera fase, sumó nueve en la siguiente instancia y alcanzó 16 en cuartos de final. Posteriormente, registró 17 unidades en semifinales, resultado que le permitió disputar el título.



La consagración se suma a su trayectoria internacional, luego de que en 2025 conquistara el campeonato mundial juvenil celebrado en Francia. Un año después, consiguió imponerse entre las competidoras de la categoría absoluta.



El tiro de precisión es una modalidad individual de las bochas que comprende 12 figuras. Los participantes deben golpear o desplazar objetivos ubicados en diferentes posiciones, con puntajes establecidos según la dificultad de cada ejecución.



Con este resultado, Pérez suma su segundo título mundial en dos categorías diferentes y obtiene una nueva medalla de oro para Uruguay en competencias internacionales.



Foto:CBI PRV

Volver atrás