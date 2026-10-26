Urrutia llega a la definición del Mundial de TCR con posibilidades de conquistar el título

El coloniense tuvo un fin de semana de resultados dispares. En la primera carrera terminó tercero, mientras que en la segunda logró avanzar posiciones hasta finalizar quinto..



La última competencia estuvo marcada por un incidente cuando Urrutia peleaba por los primeros lugares.



Un contacto con el español Mikel Azcona provocó daños en uno de los neumáticos de su vehículo y lo obligó a ingresar a boxes.





Pese al inconveniente, el uruguayo consiguió regresar a la pista y finalizar en la décima posición, sumando puntos importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato.



Con estos resultados, Azcona lidera la clasificación con 445 puntos, seguido por Norbert Michelisz con 412 y Urrutia con 406.





La temporada se definirá el 21 y 22 de noviembre en Macao, donde se disputarán las dos últimas carreras del calendario.





Con 75 puntos en juego y una diferencia de 39 respecto al líder, el piloto uruguayo mantiene posibilidades matemáticas de alcanzar el título mundial.



Foto : Prensa Santiago Urrutia

Firma editorial: Redacción FM GENTE