La Asociación Española inauguró una nueva policlínica en Punta del Este y duplicó su capacidad de atención

El gerente general de la institución, Alfredo Torres, explicó a FM Gente que el nuevo centro cuenta con consultorios más amplios, farmacia, una sala de reanimación y dos boxes de atención.



Además, dispone de un segundo piso con comedor, sala médica y espacios de descanso para los funcionarios.



Torres señaló que el traslado surgió luego de que el propietario del inmueble anterior solicitara rescindir el contrato debido a los desarrollos inmobiliarios de la zona.



Esta situación permitió acceder a un local de mayores dimensiones, que fue acondicionado para su funcionamiento como policlínica.



Aunque mantiene la categoría de policlínica, el gerente general indicó que el establecimiento funciona prácticamente como una sede secundaria, ya que dispone de una estructura que permite resolver gran parte de las necesidades asistenciales de los usuarios.



Para los casos que requieren atención de mayor complejidad, la Asociación Española mantiene un convenio con La Asistencial de Maldonado, renovado en 2025, que permite complementar los servicios médicos.



Torres destacó que la ampliación busca garantizar la continuidad asistencial de los socios que residen en el departamento y de quienes llegan durante el verano, las vacaciones y los fines de semana.



La institución está presente en Maldonado desde 2012, cuando comenzó a funcionar en una pequeña policlínica ubicada en el Centro Comercial de San Rafael.

Firma editorial: Alexis Cadimar • Director FM GENTE