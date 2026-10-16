Bomberos rescató a conductor de una camioneta tras siniestro de tránsito

El conductor de la camioneta, de 54 años, quedó atrapado en el interior del vehículo y debió ser rescatado por personal de Bomberos, que trabajó durante aproximadamente una hora para liberarlo.
Una vez rescatado, fue asistido por una unidad de emergencia médica, que le diagnosticó politraumatismo grave y dispuso su traslado a un centro de salud.
Por su parte, el conductor del camión, de 45 años, resultó ileso.
De acuerdo con la información primaria recabada por FM GENTE, la camioneta se habría cruzado de senda e impactado contra el camión.
Foto y producción: Raúl Debali