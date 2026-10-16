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siniestro, pan de azucar
Policiales y Judiciales
15:51

Bomberos rescató a conductor de una camioneta tras siniestro de tránsito

El choque entre dos vehículos se produjo la tarde de este viernes.

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Un siniestro de tránsito se registró en la tarde de este viernes 16 de octubre, próximo a las 14:47, en Ruta 9, a la altura del kilómetro 106, cerca del acceso a Pan de Azúcar. En el hecho estuvieron involucrados una camioneta Volkswagen Amarok y un camión JMC.

El conductor de la camioneta, de 54 años, quedó atrapado en el interior del vehículo y debió ser rescatado por personal de Bomberos, que trabajó durante aproximadamente una hora para liberarlo.

Una vez rescatado, fue asistido por una unidad de emergencia médica, que le diagnosticó politraumatismo grave y dispuso su traslado a un centro de salud.

Por su parte, el conductor del camión, de 45 años, resultó ileso.

De acuerdo con la información primaria recabada por FM GENTE, la camioneta se habría cruzado de senda e impactado contra el camión.

Foto y producción: Raúl Debali
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