La carrera de Nacional 6K vuelve a Maldonado: inscripciones abiertas, kits y todo lo que tenés que saber

Bajo la consigna #NacionalEsUruguay, se desarrollará la segunda edición en Maldonado de la 6K del club Nacional de Football.



Natalia Freire, cónsul del club en Maldonado, explicó a FM GENTE que el circuito consta de un recorrido total de seis kilómetros bajo la modalidad de ida y vuelta: los participantes largarán desde la Parada 1, completarán los primeros tres kilómetros y regresarán al mismo lugar de inicio.



Destacó que el trayecto estará completamente señalizado y manifestó que se espera un excelente marco de público acompañado por un pronóstico climático favorable.



Para quienes ya aseguraron su lugar, el retiro de los kits de corredores comenzó este viernes en el hall del Campus de la Intendencia de Maldonado,

en el horario de 15:00 a 20:00 horas.



“Tienen oportunidad de anotarse hasta previo la carrera porque tenemos una base de datos que se actualiza automáticamente”, informó Freire.



La inscripción con remera tiene un costo de $1.330 para los socios y $1.580 las generales. El kit incluye chip, número y remera oficial del evento, que va desde el Talle 10 hasta el XXXL y es modelo unisex. También se puede optar por la inscripción sin remera, esta incluye sólo chip y número, y el costo para socios es de $590 y no socios $700.



Los menores de 15 años podrán participar acompañados por un mayor a cargo.



La Intendencia aporta el apoyo logístico habitual para este tipo de competencias, lo que incluye el despliegue de inspectores de tránsito y la disposición de servicios sanitarios.



Quiénes deseen inscribirse podrán hacerlo ingresando a Nacional.uy, o a través de los locales de Red Pagos.

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