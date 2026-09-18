Atraparon a ladrón que había robado en comercio de la calle Sarandí; fue enviado a prisión

El pasado 6 de setiembre, una mujer denunció el hurto cometido en su comercio ubicado sobre calle Sarandí, en Maldonado.



Al llegar al lugar, encontró daños en la puerta de un depósito y constató que desconocidos habían ingresado y se habían llevado distintos objetos, entre ellos cables y materiales de limpieza.



La pérdida fue estimada en $10.000.



A partir de la investigación, la Policía logró identificar al presunto responsable. Se trata de Gastón Nicolás Argain González, de 38 años, quien cuenta con antecedentes penales.



El hombre era buscado por este hecho y fue ubicado este 15 de setiembre, sobre el mediodía, en la zona de las calles Simón del Pino y Fructuoso de Rivera.



Tras ser detenido, quedó a disposición de la Justicia.



Ese mismo día, luego de la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de 4.º Turno, Argain fue condenado como autor de un delito de hurto.



Deberá cumplir cinco meses de prisión efectiva.

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