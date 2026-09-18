Dos personas investigadas por hurto en comercio de Pan de Azúcar volvieron a robar y cumplirán libertad a prueba

El pasado 7 de setiembre un hombre radicó la denuncia de un hurto perpetrado en su comercio, ubicado en calle General Fructuoso de Rivera, de la ciudad de Pan de Azúcar.



El denunciante relató que un hombre y una mujer ingresaron al local y escondieron entre la ropa una botella de whisky y diversos artículos de higiene personal. Se estima que lo hurtado asciende a unos $2.500.



La Policía comenzó a trabajar en el hecho y estableció que los presuntos autores serían: F.S.M.T., de 32 años, y L.M.M.V., de 35 años, ambos sin antecedentes penales. Ambos ya eran investigados por otro hurto ocurrido en el mismo comercio.



El día 16, mientras efectivos realizaban recorridas por calles Tala y Enrique Brum, divisaron a las dos personas requeridas y fueron inmediatamente detenidas.



Posteriormente fueron condenados y deberán cumplir una pena de 13 meses en régimen de libertad a prueba.

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