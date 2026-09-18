Dos personas investigadas por hurto en comercio de Pan de Azúcar volvieron a robar y cumplirán libertad a prueba

El denunciante relató que un hombre y una mujer ingresaron al local y escondieron entre la ropa una botella de whisky y diversos artículos de higiene personal. Se estima que lo hurtado asciende a unos $2.500.
La Policía comenzó a trabajar en el hecho y estableció que los presuntos autores serían: F.S.M.T., de 32 años, y L.M.M.V., de 35 años, ambos sin antecedentes penales. Ambos ya eran investigados por otro hurto ocurrido en el mismo comercio.
El día 16, mientras efectivos realizaban recorridas por calles Tala y Enrique Brum, divisaron a las dos personas requeridas y fueron inmediatamente detenidas.
Posteriormente fueron condenados y deberán cumplir una pena de 13 meses en régimen de libertad a prueba.