Centro Pyme de Maldonado inauguró nueva sede en avenida Joaquín de Viana

El espacio, que antiguamente funcionaba en el Campus de Maldonado, ahora está ubicado en Joaquín de Viana, entre 25 de Mayo y Florida, con una nueva infraestructura que permitirá ofrecer mejor calidad de servicios.



Juan Ignacio Dorrego, presidente de ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo) dijo en rueda de prensa que el programa lleva cinco años de trayectoria en Maldonado y que ha atendido a casi 1.500 micro, pequeñas y medianas empresas y también a emprendimientos. “Esto habla de un despliegue territorial en un departamento en donde la Agencia Nacional de Desarrollo ha invertido más de 400 millones de pesos desde que existe”, añadió.



“Era necesario una nueva etapa y pensar en un crecimiento de este programa en dos sentidos. Por un lado, en materia de infraestructura, y por otro lado, en materia cualitativa. Esta nueva infraestructura nos va a permitir avanzar en la calidad de lo que hacemos. Hoy el programa Centros PYME trabaja en 24 puntos en todo el país, ofreciendo un conjunto de servicios empresariales básicos. Queremos que en Maldonado y en el resto del

Uruguay, Centros PYME se convierta en una verdadera plataforma de desarrollo”, sostuvo el jerarca.



Por su parte, Jacqueline Ferreira, coordinadora de Centro Pymes Maldonado, dijo a FM GENTE que la nueva sede contará con mayor espacio físico para mejorar la calidad del trabajo con los usuarios.



La coordinadora recordó que se brindan asesoramientos y asistencias técnicas a emprendimientos y empresas, pero también acompañamiento constante. “Va más allá de intentar capacitar o profesionalizar las empresas, sino también de darles un acompañamiento en forma constante”



Asimismo, Ferreira señaló que el Centro Pymes es la plataforma territorial de ANDE. Su objetivo es acercar las oportunidades del gobierno nacional a las empresas locales y “ayudarlos a postularse a los beneficios”.

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