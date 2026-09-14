Mientras ardía una ferretería en avenida Aiguá, Bomberos combatía otro incendio en La Barra

Mientras una ferretería ubicada sobre avenida Aiguá era afectada por un incendio este lunes, Bomberos trabajaba en otro incendio registrado en una finca de La Barra, según informó el organismo a FM GENTE.



Según indicaron, el incendio en La Barra se originó en una estufa de alto rendimiento y el fuego avanzaba por el interior de las paredes livianas de la vivienda.



Explicaron que fue necesario desarmar distintos sectores de las paredes para poder acceder al fuego y realizar las tareas de extinción.

En paralelo, a las 18:29 se recibió el llamado por el incendio de la ferretería ubicada sobre avenida Aiguá.



Según detallaron, a las 18:41 una dotación se hizo presente en la ferretería, luego de finalizar su intervención en el incendio de La Barra.

Volver atrás