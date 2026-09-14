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21:43

Mientras ardía una ferretería en avenida Aiguá, Bomberos combatía otro incendio en La Barra

Bomberos informó a FM GENTE que el llamado por el incendio de la ferretería fue recibido a las 18:29 y que la dotación llegó 12 minutos después. En ese momento, los efectivos estaban trabajando en otro incendio en una finca de La Barra.

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Mientras una ferretería ubicada sobre avenida Aiguá era afectada por un incendio este lunes, Bomberos trabajaba en otro incendio registrado en una finca de La Barra, según informó el organismo a FM GENTE.

Según indicaron, el incendio en La Barra se originó en una estufa de alto rendimiento y el fuego avanzaba por el interior de las paredes livianas de la vivienda.

Explicaron que fue necesario desarmar distintos sectores de las paredes para poder acceder al fuego y realizar las tareas de extinción.
En paralelo, a las 18:29 se recibió el llamado por el incendio de la ferretería ubicada sobre avenida Aiguá.

Según detallaron, a las 18:41 una dotación se hizo presente en la ferretería, luego de finalizar su intervención en el incendio de La Barra.
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