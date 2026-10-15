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demolicion, bocas de droga, brisas del monte
Policiales y Judiciales
16:53

Demolieron tres fincas que operaban como bocas de droga en barrio Brisas del Monte

El procedimiento se llevó a cabo este jueves entre la Policía y la Intendencia de Maldonado.

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Policías de Investigaciones y la Intendencia de Maldonado llevaron a cabo, este jueves 15, la demolición de tres fincas que funcionaban como bocas de droga en el barrio Brisas del Monte de San Carlos.

Esta demolición forma parte de la operación antidrogas Recaer, llevada adelante el pasado 9 de octubre, cuando la policía debió volver a cerrar esas tres bocas que ya habían sido desbaratadas.

En esa oportunidad, se logró condenar al responsable que regentaba los sitios. C.H.B, de 30 años y sin antecedentes hasta el momento, recibió una pena de dos años de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.

En esa operación también fueron detenidas 10 personas que finalmente fueron liberadas dado que se trataba de consumidores. Asimismo, se incautaron unos 90 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

Ahora, se procedió a la destrucción de las fincas para evitar que fueran usurpadas.
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