Elecciones obligatorias del BPS: ya se puede consultar dónde votar el próximo 22 de noviembre

Los comicios se realizarán el domingo 22 de noviembre y permitirán elegir a los representantes de los trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes que integrarán el Directorio del organismo.



Para conocer el circuito asignado, los electores pueden ingresar al sitio web de la Corte Electoral y realizar la búsqueda mediante la credencial cívica, la cédula de identidad o sus datos personales.



Se estima que alrededor de 2,2 millones de personas están habilitadas para participar en esta instancia electoral, que se celebra cada cinco años.



El sufragio será secreto y obligatorio para quienes estén incluidos en los padrones correspondientes. Sin embargo, quedan exceptuadas las personas mayores de 75 años y quienes reciben determinadas prestaciones por incapacidad.



Los trabajadores, jubilados y pensionistas que no concurran a votar ni justifiquen su ausencia deberán abonar una multa equivalente a una Unidad Reajustable, aproximadamente 1.900 pesos. Para las empresas contribuyentes, las sanciones varían entre 6 y 20 unidades reajustables, según la cantidad de empleados.



Quienes tengan motivos justificados para no sufragar podrán presentar la documentación correspondiente entre el 23 de noviembre de 2026 y el 21 de enero de 2027.









Foto: Pagina oficial BPS

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