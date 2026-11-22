PARTIDO NACIONAL



El senador Rodrigo Blás votó sobre las 13:00 horas en la Escuela N.º 21, en el orden de empresarios. Posteriormente, concurrió al Liceo N.º 5 para sufragar en el orden de activos.



El diputado Diego Echeverría votó a las 10:00 horas en el Colegio Hermanas Capuchinas.



FRENTE AMPLIO



El senador Eduardo Antonini votó sobre las 18:00 horas en la UTU ubicada en la intersección de Arturo Santana y 18 de Julio.



La diputada Mary Araújo también concurrió a ese centro educativo, donde votó a las 14:00 horas, en el circuito 3.



Por su parte, el diputado Joaquín Garlo sufragó a las 9:00 horas en la Oficina de la Juventud, ubicada en La Loma.



PARTIDO COLORADO



El diputado Gabriel Gurméndez, quien tiene su circuito de votación en Montevideo, votará a las 19:00 horas en la Casona de Pocitos, en el orden de activos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE