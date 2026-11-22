El diputado Federico Casaretto no pudo participar este domingo en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) porque no figuraba en el padrón electoral.



En diálogo con FM GENTE, Casaretto explicó que es la primera vez que le ocurre algo así y que comenzó a realizar consultas en octubre, cuando comprobó que no aparecía habilitado para votar.



Según relató, se comunicó con la Corte Electoral, desde donde le explicaron que el padrón se confecciona con los datos que proporciona el BPS. También se contactó con la Presidencia del organismo para solicitar que analizaran su situación.



Dos días después recibió una respuesta en la que le confirmaron que se trataba de un error del propio BPS y le pidieron disculpas.



Sin embargo, ya no había posibilidades de solucionar el inconveniente, debido a que el plazo para presentar reclamos había vencido en setiembre, antes de que advirtiera que no figuraba en el padrón.

Firma editorial: Redacción FM GENTE