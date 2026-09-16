La IDM se expedirá hoy sobre los cambios previstos para la terminal de ómnibus de Punta del Este

Ayer tuvo lugar una reunión clave para definir el futuro funcionamiento de la terminal de ómnibus de Punta del Este, encabezada por el intendente Miguel Abella, y de la que participaron el secretario general Álvaro Villegas y el prosecretario José Martín Hualde.



También estuvieron los directores generales de los departamentos de Obras, Guillermo López; de Planeamiento y Presupuesto, Enrique Baeza; de Movilidad, Juan Pígola; y de Gestión Territorial, Mónica Faccio.



De acuerdo a información exclusiva obtenida por FM Gente, una de las alternativas sería la autorización de ingreso de unidades del transporte interdepartamental de pasajeros en horarios donde el tránsito en la zona esté más atenuado.



Es probable que esta misma mañana se de a conocer información definitiva con la postura de la administración respecto al proyecto, del que, se está hablando hace varios meses y ha generado posiciones encontradas.



Por otra parte, en breve la Facultad de Arquitectura entregará un informe sobre el futuro de la terminal de Maldonado, que incluiría, entre otras cosas, un nuevo emplazamiento, proyecto del que también se habla hace varios años.

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