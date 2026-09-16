Sujeto con tobillera cometió un arrebato cerca del Campus y un compinche utilizó la tarjeta robada para hacer compras

La víctima dijo a la Policía que un hombre se le aproximó y le preguntó por una dirección, y que en determinado momento y en forma sorpresiva le arrebató la cartera dándose a la fuga del lugar en una moto.



En la cartera, llevaba documentación personal, dinero así como las llaves de una camioneta. El caso fue asumido por Investigaciones de Zona 2 que tras un minucioso trabajo de campo identificó al autor.



Se trataba de R.A.D.R.R., de 38 años, poseedor de antecedentes penales, quien además portaba una tobillera electrónica por un caso de violencia doméstica.



Enterada la Fiscalía de 5° turno, solicitó la requisitoria del hombre y el allanamiento de su vivienda, que se concretó este lunes en calle Caciques, en el barrio Maldonado Nuevo.



R.A.D.R.R. fue detenido, pero además le incautaron prendas de vestir que el sujeto llevaba puestas al momento de cometer el arrebato y que sirvieron como elementos probatorios.



Asimismo, en el marco de la misma investigación, también ayer pero en horas de la tarde, policías de Investigaciones de Zona 2 con apoyo de efectivos de otras reparticiones, detuvieron en el mismo lugar a J.D.A.V., de 36 años.



Este individuo, había utilizado una tarjeta de débito de la víctima del arrebato que le había dado el autor del mismo, y ya había realizado una compra en un comercio por $ 2.409.



Tras declarar en la Fiscalía actuante, los dos individuos fueron llevados a la sede Penal de 4° turno donde fueron imputados por distintos delitos.



En el caso de J.D.A.V., fue formalizado por la presunta comisión de un delito de fraude informático, imponiéndole como medida cautelar la fijación de domicilio, además de arresto domiciliario total por 90 días.



Por su parte R.A.D.R.R., fue condenado como autor de un delito de hurto especialmente agravado, siendo penado con 12 meses de libertad a prueba. Tendrá que presentarse una vez por semana ante la Policía y realizar tareas comunitarias con una frecuencia de 2 horas semanales durante 10 meses.











(Foto: Archivo)

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