Fernando Pereira fue reelecto presidente del Frente Amplio y continuará al frente del partido

Fernando Pereira continuará al frente del Frente Amplio durante un nuevo período, luego de ser reelecto este domingo 18 de octubre en el VIII Congreso de la fuerza política.



Durante su discurso de cierre, el dirigente recordó las circunstancias en las que surgió la propuesta para asumir originalmente la presidencia del partido y destacó la importancia de su trayectoria dentro del movimiento sindical.



En ese contexto, reafirmó su identificación con los trabajadores y sostuvo que su responsabilidad política no modificó ese vínculo. “Soy trabajador, me siento eso”, expresó.



Pereira también agradeció a los militantes por su compromiso a lo largo de los 55 años de historia del Frente Amplio y reconoció el trabajo de quienes integraron la dirección partidaria durante su gestión.



En relación con la conformación de la nueva conducción, anunció que propondrá la continuidad de Verónica Piñeiro como vicepresidenta y destacó la amistad que mantiene con ella, además del trabajo compartido.





Foto: Caras y Caretas

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