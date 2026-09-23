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19:00

Columna de Arbilla: “Cabildo Abierto va a votar con el Frente Amplio”

En su habitual columna en la Primera Página de la Revista de FM GENTE, Danilo Arbilla analizó el diálogo político en nuestro país y sostuvo “que no se puede perder el tiempo y discutir cosas menores”. También se refirió a los acuerdos entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, a los anuncios del presidente de Brasil Lula Da Silva sobre medidas en nuestro país y sobre la censura a periodistas en Estados Unidos de parte del presidente Donald Trump.

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Audio: escuche la columna de Danilo Arbilla del miercoles 23 de setiembre.

Imagen: Dante Fernández / FocoUy
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