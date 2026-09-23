Columna de Arbilla: “Cabildo Abierto va a votar con el Frente Amplio”
En su habitual columna en la Primera Página de la Revista de FM GENTE, Danilo Arbilla analizó el diálogo político en nuestro país y sostuvo “que no se puede perder el tiempo y discutir cosas menores”. También se refirió a los acuerdos entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, a los anuncios del presidente de Brasil Lula Da Silva sobre medidas en nuestro país y sobre la censura a periodistas en Estados Unidos de parte del presidente Donald Trump.
Luis Lacalle Ponce de León se suma a Gran Hermano Uruguay como panelista y su incorporación genera repercusión en Argentina
Viajero japonés acampaba en una playa de Punta del Este, pensó que lo estaban robando, pero era Prefectura para notificarlo
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Imputaron a encargado de un edificio en Punta del Este por alquilar un apartamento sin permiso del dueño
Siniestro fatal en Ruta 9: una persona falleció y varios resultaron heridos tras un choque frontal
Columna de Danilo Arbilla: “El Frente Amplio está espantando inversores”
En su habitual columna en la Primera Página de FM GENTE, Danilo Arbilla fue crítico con el documento elaborado por la Unidad Temática de Economía (Uteco) del Fr...
Columna de Danilo Arbilla: “El MPP era Mujica”
En su habitual columna en la Primera Página de FM GENTE, Danilo Arbilla habló de la poca relación que existiría entre Yamandú Orsi y el Movimiento de Participac...
Columna de Arbilla: “El ciudadano que cumple es al que le complican la vida”
En su habitual columna en la Primera Página de FM GENTE, Danilo Arbilla apuntó contra el aumento de la burocracia y las trabas que, a su juicio, enfrentan los c...
Columna de Arbilla: "Lacalle Pou en su discurso se acerca al barrio"
En su habitual columna en la Primera Página de FM GENTE, Danilo Arbilla analizó el discurso de Luis Lacalle Pou y sostuvo que fue "un discurso de campaña muy in...