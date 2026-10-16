Indignación por reiterados robos en Club Barrio Rivera: “Es insostenible esta situación”

El Club Barrio Rivera 33 divulgó, a través de sus redes sociales, que en menos de un mes les han robado cableado de iluminación en tres oportunidades. “Este cobarde acto perjudica directamente al normal funcionamiento de nuestro baby fútbol. Decenas de niños y niñas se quedan sin luz para entrenar y jugar”, señalaron.La institución señaló que el costo logístico y económico que ocasionan estos robos es “inmenso” ante los recursos limitados con los que cuentan. “Cada robo nos pone en una posición más precaria”, enfatizaron.En el comunicado difundido expresaron indignación por la situación y pidieron a las autoridades que “tomen cartas en el asunto” respecto a la compra de cobre. “Es permanente el robo y quema de cables con fin de venta por kilo. Se roban cableado del alumbrado público, de clubes sociales, es realmente insostenible esta situación”, sostuvieron.En el exterior de la sede colocaron carteles que expresan el malestar de esta comunidad: “Defiende tu club, ya nos robaron tres veces”, “Maldonado es tierra de nadie” y “Basta de robos”.Ante este escenario, el club convocó a los medios de comunicación este viernes a las 18:30 horas en su sede, con el objetivo de informar sobre la ola de robos.