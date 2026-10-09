Desde la institución expresaron su indignación por lo ocurrido y lamentaron que estos hechos continúen afectando las instalaciones deportivas, que nuevamente quedaron sin iluminación.
Policiales y Judiciales
18:00
Nuevo hurto en la cancha del Club Barrio Rivera 33: robaron más de 50 metros de cableado y la dejaron sin luz
El Club Barrio Rivera sufrió un nuevo hurto durante la madrugada de este viernes 9. Los delincuentes sustrajeron más de 50 metros de cableado eléctrico y provocaron destrozos en las instalaciones, afectando la iluminación de la cancha.
Según información proporcionada a FM GENTE, es el segundo hurto registrado en el lugar en menos de una semana. La denuncia fue radicada este viernes en la Seccional Sexta.
Desde la institución expresaron su indignación por lo ocurrido y lamentaron que estos hechos continúen afectando las instalaciones deportivas, que nuevamente quedaron sin iluminación.
Desde la institución expresaron su indignación por lo ocurrido y lamentaron que estos hechos continúen afectando las instalaciones deportivas, que nuevamente quedaron sin iluminación.
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