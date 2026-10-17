La ONG Juana Guerra celebró 25 años de trabajo por la inclusión de personas con discapacidad en Maldonado

La ONG Juana Guerra celebró sus 25 años de trayectoria en Maldonado. La organización está dedicada a la atención e inclusión de personas con discapacidad de entre 18 y 65 años, mediante actividades educativas, recreativas y de desarrollo personal.



Ana Rosa Benítez, integrante de la Comisión Directiva, destacó en diálogo con FM GENTE la evolución de la institución y explicó que actualmente funciona bajo dos modalidades.



Un centro diurno al que concurren unas 40 personas y un hogar permanente que alberga a 14 residentes, quienes reciben atención las 24 horas.



Entre las propuestas que desarrolla la organización se encuentran talleres de manualidades, arte, canto, catequesis, informática, educación física y movilidad.



Este año también se incorporó un taller de cocina, donde los participantes elaboran alfajores y budines que comparten con sus familias o comercializan.



Benítez explicó que estas actividades permiten adquirir conocimientos prácticos, como realizar operaciones matemáticas, interpretar recetas y reconocer cantidades e ingredientes, al tiempo que favorecen el desarrollo de habilidades para la vida cotidiana.



En cuanto al financiamiento, señaló que la institución se sostiene mediante cuotas mensuales del hogar permanente, ayudas especiales del Banco de Previsión Social (BPS) y aportes de la Intendencia de Maldonado, que incluyen alimentos y apoyo económico.



También destacó la colaboración de la Dirección de Deportes a través de las travesías de natación que se realizan durante la temporada, cuya recaudación por inscripciones se destina a la organización.



La asociación lleva el nombre de Juana Guerra en homenaje a una maestra fernandina que trabajaba con personas con discapacidad y que, ante las dificultades que enfrentaban para continuar su formación después de la escuela primaria, comenzó a ofrecerles talleres en un espacio ubicado en la calle Rincón.



Aquella iniciativa, impulsada posteriormente junto a un grupo de padres, dio origen a la institución en 2001.



En 2018 se construyó la actual sede, que dispone de espacios destinados a vivienda, talleres y cocina, donde la organización continúa desarrollando su labor de inclusión y acompañamiento.

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