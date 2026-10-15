Libertad recibió un reconocimiento en San Carlos tras conquistar el título del interior después de 20 años

El Municipio de San Carlos realizó este miércoles 14 un reconocimiento al Club Libertad por su consagración como campeón del interior.



La ceremonia reunió a autoridades municipales, dirigentes, integrantes del cuerpo técnico y futbolistas, en una instancia destinada a destacar una conquista histórica para la institución carolina.



La iniciativa fue presentada por el concejal Jorge Umpierrez y recibió el respaldo de todos los integrantes del Concejo Municipal.



Durante el homenaje, las autoridades coincidieron en que el campeonato representa el resultado de un proceso deportivo e institucional desarrollado durante varios años.



El alcalde de San Carlos, Luis Cima, felicitó a los protagonistas y destacó especialmente a los dirigentes que han trabajado durante décadas por el crecimiento del club.



Además, señaló que la conquista trasciende a la institución y constituye un nuevo motivo de orgullo para el departamento.



Cima, quien también se manifestó como hincha de Libertad, valoró que el título haya llegado a la ciudad y resaltó la importancia de que los equipos de Maldonado continúen posicionando al fútbol departamental a nivel nacional.



Por su parte, el presidente de Libertad, Juan Ignacio Bonilla, expresó su satisfacción por el reconocimiento y sostuvo que la consagración es consecuencia de un trabajo que comenzó hace al menos diez años.



El dirigente recordó que varios integrantes del plantel atravesaron dificultades y frustraciones deportivas antes de alcanzar el objetivo.



En ese sentido, consideró que el homenaje permite repasar el camino recorrido y reconocer tanto a quienes forman parte actualmente de la institución como a quienes contribuyeron en etapas anteriores.



Bonilla también destacó el papel de los futbolistas, el cuerpo técnico y la dirigencia en la obtención del campeonato.



Si bien señaló que los jugadores son los principales protagonistas, remarcó que los tres sectores resultan necesarios para sostener el funcionamiento deportivo e institucional.



Consultado sobre los festejos, aseguró que la conquista permanecerá en la memoria del club, aunque recordó que la actividad deportiva continúa y que el equipo deberá afrontar un nuevo compromiso el próximo domingo.



En tanto, el subdirector de Deportes de la Intendencia de Maldonado, Marcelo Inzaurralde, destacó que el campeonato no comenzó únicamente con la competencia disputada desde el 10 de mayo, sino que responde a un proceso de construcción colectiva desarrollado durante muchos años.



Inzaurralde, quien también integra la dirigencia de Libertad, recordó el aporte de diferentes presidentes, dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores que fueron conformando un grupo humano capaz de alcanzar la consagración.



Asimismo, hizo referencia a las semifinales disputadas, las eliminaciones por penales y otras oportunidades en las que el equipo estuvo cerca de conseguir el título.



Consideró que, después de tantos intentos, la conquista constituye un reconocimiento merecido al esfuerzo acumulado.



Durante su intervención también agradeció al Municipio, al alcalde y a los concejales por el homenaje, y destacó especialmente la presencia de José Luis Curbelo, a quien reconoció por su trayectoria como dirigente deportivo.



Inzaurralde subrayó que el campeonato tiene un significado que va más allá de Libertad, al representar también a San Carlos y al conjunto del departamento de Maldonado.



El Concejal Jorge Umpierrez, impulsor de la propuesta, explicó que consideró necesario distinguir a la institución por alcanzar un logro que no se consigue todos los años.



Destacó que, después de dos décadas, el club volvió a darle una alegría histórica a sus seguidores y se convirtió en un representante de la ciudad a nivel nacional.



Umpierrez también vinculó el reconocimiento deportivo con la actividad cultural del municipio y agradeció el esfuerzo de los futbolistas y dirigentes.



Además, recordó que algunos integrantes del plantel ya habían conseguido un título con la selección durante este año.



Umpiérrez valoró especialmente el trabajo del director técnico Cano, al considerar que logró consolidar un equipo que durante la temporada anterior todavía se encontraba en formación.



En ese sentido, expresó su expectativa de que el grupo pueda mantener su continuidad de cara al próximo año.

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