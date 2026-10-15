Maldonado inauguró un memorial para recordar a bebés fallecidos durante la gestación o después del nacimiento

Este jueves 15 de octubre quedó inaugurado en el parque El Placer el Memorial del Recuerdo, dedicado a los bebés fallecidos durante la gestación, el parto o poco después del nacimiento, en coincidencia con el Día Mundial de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal.



La iniciativa fue impulsada en 2022 por la entonces edila Stephanie Braga, a partir del planteo de una madre que había atravesado esta pérdida. El proyecto permaneció pendiente hasta que los ediles Verónica Robaina y Andrés Arias solicitaron su desarchivo y retomaron las gestiones para concretarlo.



Durante la inauguración, Braga habló con FM GENTE y destacó la importancia de reconocer a las familias que atraviesan este duelo, muchas veces en silencio.



“Cuando uno pierde a su pareja, queda viudo. Cuando pierde a sus padres, queda huérfano. Pero en el diccionario no hay una palabra que describa la pérdida de un hijo”, expresó visiblemente emocionada.



Braga agradeció el respaldo de la Intendencia, el Municipio de Maldonado y la Junta Departamental, y destacó que la propuesta recibió apoyo unánime. También explicó que se buscó un espacio fuera del cementerio, donde las familias pudieran encontrar tranquilidad y transformar el dolor en un recuerdo de amor.



Por su parte, la edila Verónica Robaina explicó a FM GENTE que retomar el expediente fue uno de los compromisos asumidos al comenzar el nuevo período legislativo.



Robaina señaló que el memorial permitirá acompañar a quienes perdieron un hijo y destacó la elección del parque El Placer, un espacio público recuperado que hoy suma un lugar destinado al recuerdo.



“Hoy estamos cumpliendo con esa parte de la población de Maldonado que lamentablemente sufre y muchas veces sufre en silencio”, manifestó.



La propuesta recibió su aprobación definitiva en la Junta Departamental el pasado 15 de setiembre, por unanimidad, con 29 votos.

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