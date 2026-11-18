Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Prematuro, una fecha para visibilizar la situación de los bebés nacidos antes de tiempo. En este marco, el Hospital de Maldonado realizó una jornada de concientización sobre la importancia del nacimiento prematuro y de la donación de leche humana.



La directora del Hospital, Dra. Yaqueline Olmedo, dijo a FM GENTE que "uno de cada diez recién nacidos en nuestro país es prematuro. Son ellos quienes más necesitan justamente esta leche humana, que les proporciona no solo lo nutritivo, sino todas las defensas y la seguridad".



Desde la institución buscan visibilizar el trabajo diario que lleva adelante el equipo del Servicio de Neonatología para que estos bebés logren crecer sanos y fuertes. Con ese objetivo, el centro de salud realiza un llamado solidario a la comunidad: que más madres se sumen como donantes, bajo la premisa de que cada gota cuenta y cada gota es vida.



Olmedo destacó que Uruguay cuenta con tres bancos de leche humana - ubicados en Montevideo, Salto y Tacuarembó - y que próximamente – como ya está anunciado - se sumará una nueva sede en Maldonado. Asimismo, resaltó la labor de los Centros Recolectores, con los que también cuenta el departamento, encargados de recibir, pasteurizar y distribuir leche materna para bebés prematuros o recién nacidos internados. “Aseguran un acceso equitativo, universal y gratuito”, enfatizó la jerarca.



¿Cómo sumarse como donante en Maldonado?



Desde la dirección del hospital exhortan a las madres en período de lactancia a sumarse a esta red solidaria mediante un proceso sencillo y acompañado desde el hogar.



Olmedo señaló que las interesadas deben comunicarse al teléfono 098 39 83 01 (Hemocentro) para manifestar su voluntad de donar.



Puntualizó que los requisitos son ser una madre sana en período de lactancia y no ingerir medicación que contraindique la donación (lo cual se evalúa mediante un breve cuestionario inicial).



El equipo de salud se acerca al domicilio de la donante para entregarle el instructivo y los recipientes estériles correspondientes. Posteriormente, el personal pasa a recolectar la leche de forma semanal o quincenal, facilitando todo el proceso para la madre.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.