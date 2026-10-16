Médico del Hospital de Maldonado advirtió que adultos mayores quedan abandonados por sus familiares durante internaciones prolongadas

El médico internista y deportólogo Rodrigo Sebastián Melman, responsable del servicio de Medicina Interna del Hospital de Maldonado, abordó en entrevista con La Contratapa de La Revista de FM GENTE las dificultades que enfrenta la salud pública ante la creciente complejidad de los pacientes y las situaciones de vulnerabilidad social.



Melman explicó que el servicio dispone de 28 camas de internación, a las que se suman entre 8 y 12 pacientes en internación domiciliaria y unos 20 bajo cuidados paliativos. Sin embargo, aseguró que la capacidad resulta insuficiente frente a la demanda.



Según indicó, aproximadamente un tercio de los pacientes presenta problemas sociales que dificultan su egreso del hospital. En algunos casos, permanecen internados durante cuatro, seis y hasta ocho meses mientras se busca una alternativa de alojamiento y cuidados.



Entre las situaciones más frecuentes mencionó a adultos mayores sin redes de apoyo, personas en situación de calle y pacientes con enfermedades crónicas que no cuentan con condiciones adecuadas para regresar a sus hogares.



ADULTOS MAYORES QUE QUEDAN A CARGO DEL HOSPITAL



El especialista señaló que algunos adultos mayores ingresan acompañados por familiares, pero posteriormente quedan sin una red de cuidados que permita su regreso al domicilio.



Explicó que muchos encuentran en el hospital mejores condiciones de alimentación, calefacción, medicación y asistencia que las disponibles en sus hogares.



Esta situación repercute directamente en la disponibilidad de camas para nuevos ingresos, a lo que se suman las limitaciones de espacio y la necesidad de aislar a pacientes con infecciones resistentes.



SALUD MENTAL Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE



Durante la entrevista también se abordaron las dificultades para atender a personas en situación de calle, con consumo problemático de sustancias y enfermedades de salud mental.



Melman sostuvo que los recursos disponibles son insuficientes para brindar respuestas integrales a pacientes que requieren tratamientos especializados y seguimiento prolongado.



Explicó que los equipos médicos pueden intervenir ante episodios de agitación o descompensación, pero estas actuaciones no sustituyen los tratamientos de mediano y largo plazo.



En ese sentido, diferenció la función de los refugios de la atención sanitaria especializada y señaló que estos espacios brindan alojamiento y alimentación, pero no están destinados a resolver enfermedades psiquiátricas o adicciones.



El médico también se refirió a las quejas que recibe el hospital y a las dificultades de comunicación con pacientes y familiares, especialmente ante enfermedades graves o múltiples patologías.



Destacó el trabajo del equipo de salud para responder a la elevada demanda y planteó la necesidad de fortalecer las respuestas sociales y de salud mental, evitando que el hospital continúe asumiendo situaciones que exceden su función asistencial.

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