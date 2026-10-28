Más de 200 adultos mayores participaron del cierre del Mes del Adulto Mayor en Pueblo Gaucho

200 adultos mayores participaron este miércoles 28 de una jornada de música, baile e integración en Pueblo Gaucho, organizada por la Intendencia de Maldonado para celebrar el cierre del Mes del Adulto Mayor.



La actividad reunió a vecinos de Maldonado, San Carlos, Aiguá, Gregorio Aznárez y otras localidades del departamento, quienes compartieron un almuerzo y distintas propuestas recreativas.



La subdirectora general de Políticas Sociales, María José García, destacó que durante octubre se desarrollaron actividades recreativas y de prevención destinadas a las personas mayores.



“No solamente es diversión, sino que hicimos prevención”, señaló García, quien explicó que la Intendencia brinda acompañamiento personalizado a esta población.



Entre los servicios disponibles mencionó las propuestas de turismo social, la atención psicológica específica para personas mayores y el acompañamiento de un equipo médico que concurre semanalmente.



La jerarca también resaltó el trabajo coordinado con los municipios para facilitar la participación de personas mayores de distintas localidades del departamento.



Adelantó que el próximo viernes realizarán una visita a Aiguá para compartir una jornada con quienes no pudieron asistir al encuentro en Pueblo Gaucho.



Anunció que durante el verano continuarán las actividades de integración entre jóvenes y adultos mayores, una iniciativa que comenzó el año pasado y que permitió generar vínculos que se mantienen durante todo el año.









(Foto: IMM)

Firma editorial: Redacción FM GENTE