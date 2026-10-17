Mujer involucrada en anteriores daños a semáforos protagonizó un nuevo incidente

Según pudo saber FM GENTE, en la mañana de este sábado, María Rosa obstruyó la vía publica con ramas secas y prendió fuego una caja en la intersección de Horneros y Ñandú, en el barrio Maldonado Park.



El hecho ocurrió próximo a las 11:00 horas y motivó la intervención policial tras una comunicación con el Centro de Comando Unificado.



Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la mujer había ingresado a su domicilio. Posteriormente dialogaron con ella y la trasladaron a una dependencia policial.



María Rosa ha sido noticia en los últimos meses por reiterados episodios de daños a semáforos en la intersección de avenida Lussich y Messina. También reconoció haber incendiado un contenedor.



En una entrevista concedida a FM GENTE, explicó que realizaba estas acciones para llamar la atención sobre su situación laboral y manifestó que necesitaba conseguir un empleo.



La Fiscalía de turno fue informada del nuevo episodio y dispuso varias diligencias.









Foto de archivo: episodio anterior registrado en la misma zona.

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