“Es insostenible": vecinos continúan denunciando a la mujer que destruye semáforos

De acuerdo con testimonios brindados por los afectados a FM GENTE, este comportamiento es reciente. “Hace unos meses que empezó esto, ella no era así, no sé lo que pasó”, relató uno de los vecinos del barrio, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
Este conflicto continúa escalando. A los daños recurrentes a la infraestructura pública ahora se sumaron graves amenazas. Este martes, un vecino radicó su sexta denuncia en apenas un mes contra la misma persona, luego de recibir amenazas verbales de que incendiaría su vivienda.
Este episodio no es el único. Anteriormente, según manifestaron, había amenazado a varios residentes utilizando un destornillador.
Asimismo, la mañana de este martes la denunciada volvió a romper los semáforos ubicados en la intersección mencionada anteriormente.
La persona denunciada se presentó días atrás en esta emisora como “la muchacha que rompe el semáforo” para brindar su versión de los hechos .
Foto: captura de video del nuevo acto de vandalismo ocurrido este martes 29 / Enviado a FM GENTE