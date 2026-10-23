23 de octubre: Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación; reconocer a quienes hacen de la información un compromiso con la sociedad

La jornada recuerda un acontecimiento histórico que se remonta al 23 de octubre de 1815, cuando José Gervasio Artigas, tras conocer una de las primeras publicaciones periodísticas orientales, expresó su respaldo al desarrollo de la prensa y a la libre circulación de las ideas.



Aquel pronunciamiento, vinculado al Prospecto Oriental de Mateo Vidal, constituye uno de los antecedentes más significativos del reconocimiento de la actividad periodística en nuestro país.



Más de dos siglos después, el espíritu de aquel mensaje mantiene plena vigencia: una sociedad necesita ciudadanos informados, medios independientes y periodistas capaces de investigar, preguntar, explicar y dar a conocer los hechos que forman parte de la realidad cotidiana.



La conmemoración fue reconocida legalmente mediante la Ley 16.154, de 1990, y posteriormente ampliada por la Ley 19.715, de 2018, que extendió el reconocimiento a los trabajadores de los distintos medios de comunicación y estableció el carácter de feriado no laborable para el sector.



EL PERIODISMO ES UNA TAREA QUE NO CONOCE DE HORARIOS



Ser periodista implica mucho más que transmitir una noticia. Significa estar atento a lo que ocurre, buscar información, contrastar versiones, consultar fuentes y procurar que cada hecho llegue a la población con la mayor precisión posible. Es una actividad que no siempre comienza cuando se enciende un micrófono o se abre una edición informativa. Muchas veces empieza de madrugada, con una llamada inesperada, una denuncia, un accidente de tránsito, un hecho policial o una situación que requiere una respuesta urgente.



El periodista está presente cuando una comunidad atraviesa momentos difíciles, cuando una familia reclama justicia, cuando los vecinos denuncian un problema o cuando una decisión política puede modificar la vida de miles de personas.



También está allí para contar las buenas noticias: los logros deportivos, las expresiones culturales, los avances médicos o científicos, las historias de superación y las iniciativas solidarias que muchas veces pasan inadvertidas.



Informar no es solamente relatar lo que sucedió. Es investigar por qué ocurrió, escuchar a los protagonistas, buscar respuestas y ofrecer a la sociedad los elementos necesarios para comprender su realidad.



Una de las responsabilidades esenciales del periodismo es ejercer una mirada crítica sobre quienes tienen responsabilidades públicas. Preguntar, investigar y exigir explicaciones no significa estar en contra de una autoridad, un gobierno o una institución. Significa cumplir con una función indispensable en cualquier sistema democrático.



El periodismo debe poder informar sobre las decisiones acertadas, pero también señalar errores, contradicciones, irregularidades y situaciones que merecen ser investigadas.



Su compromiso no debe estar condicionado por simpatías políticas, intereses económicos o presiones de cualquier naturaleza.



La independencia editorial, la honestidad intelectual y el respeto por los hechos constituyen principios fundamentales para preservar la credibilidad de los medios.



Y esa credibilidad, construida durante años de trabajo, representa uno de los valores más preciados que puede tener un periodista.



ESCUCHAR Y DAR VOZ A LA GENTE



El periodismo también cumple una función social que trasciende la agenda política o institucional. Siempre existen historias que necesitan ser contadas y personas que esperan encontrar un espacio donde expresar sus preocupaciones.



Muchas veces es un vecino que reclama por una calle en mal estado, una familia que necesita atención médica, un trabajador que denuncia una situación injusta o una comunidad que busca soluciones a problemas que se prolongan durante años.



Dar visibilidad a esas realidades permite que asuntos ignorados ingresen a la discusión pública y, en ocasiones, contribuye a que las autoridades adopten decisiones.



Especialmente en los medios del interior del país, el vínculo cotidiano con la población convierte al periodismo en un verdadero puente entre la ciudadanía y las instituciones. Son medios, en definitiva, que acompañan la vida de la gente, conocen sus problemas, comparten sus alegrías y conservan la memoria de acontecimientos que forman parte de la historia colectiva.



NUEVOS DESAFÍOS EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



El ejercicio del periodismo atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia. La aparición de nuevas plataformas digitales, las redes sociales y las herramientas de inteligencia artificial modificaron radicalmente la manera de producir, distribuir y consumir información.



Hoy una noticia puede recorrer el mundo en cuestión de segundos, pero esa velocidad también multiplica los riesgos de difundir datos falsos, imágenes manipuladas, rumores y versiones que carecen de confirmación.



Frente a este escenario, la responsabilidad profesional adquiere una importancia todavía mayor. La rapidez nunca debería sustituir a la verificación, ni la búsqueda de audiencia imponerse sobre el respeto por la verdad.



El desafío consiste en aprovechar las nuevas tecnologías sin abandonar los principios esenciales del oficio: comprobar los hechos, distinguir información de opinión, respetar la dignidad de las personas y corregir los errores cuando se producen.



La confianza de la audiencia no se obtiene por ser el primero en publicar una noticia, sino por demostrar, día tras día, que la información difundida merece ser creída.



RECONOCER A QUIENES MANTIENEN VIVA LA COMUNICACIÓN



En este 23 de octubre, nuestro medio hace llegar un especial saludo a todos los periodistas y trabajadores de la comunicación de Maldonado, del resto del interior y de todo el Uruguay. A quienes están frente a un micrófono, detrás de una cámara, en una sala de redacción, frente a una computadora o recorriendo las calles para conocer de primera mano lo que sucede. A quienes investigan, informan, producen, editan, transmiten y hacen posible que las noticias lleguen diariamente a miles de hogares.



También el recuerdo a quienes dedicaron buena parte de su vida a esta profesión y dejaron una huella en la historia de los medios, formando a nuevos comunicadores y contribuyendo al desarrollo del periodismo departamental y nacional. En este sentido, Maldonado ha tenido grandes maestros que han permanecido olvidados o pocos reconocidos.



A 211 años de aquel antecedente artiguista que reivindicó el valor de la prensa, sigue vigente una convicción fundamental: sin información libre, responsable y plural, no puede existir una democracia plenamente fortalecida.



¡Feliz Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación! es el deseo de FM GENTE. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos quienes, cada día, hacen posible la noble tarea de informar.

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