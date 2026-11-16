La Intendencia de Maldonado y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) firmaron dos convenios para implementar un servicio de arquitectos de oficio destinado a familias de menores recursos.



El acuerdo se concretó este lunes 16 en el 5º piso del Edificio Comunal. La instancia comprendió la firma de un convenio marco de cooperación entre ambas instituciones y otro específico para poner en marcha la asistencia técnica.



El acto contó con la presencia del intendente de Maldonado, Miguel Abella; el prosecretario general de la IDM, Martín Hualde; y la directora general del Departamento de Gestión Territorial, Mónica Faccio, entre otras autoridades departamentales.



Alcance y beneficiarios del programa



La iniciativa se enmarca en el decreto departamental 4118 aprobado este año, normativa que habilita a la comuna a proporcionar asesoramiento profesional gratuito a propietarios que necesiten poner al día la situación edilicia de sus hogares.



El director general del Departamento de Vivienda y Desarrollo Barrial, Alejandro Lussich, explicó el alcance de esta herramienta: “Para la población significa que todos aquellos que tengan una vivienda económica o del sistema público de vivienda pueden presentarse en el Departamento de Vivienda de la Intendencia, solicitando la regularización de las construcciones, eso evita multas de edificación inapropiada que aumentan la contribución inmobiliaria y permitir además la perfección del título de la vivienda lo cual es una gran ventaja entendemos para la población de menores recursos en este caso”.



Las viviendas integradas al sistema público abarcan tanto a las cooperativas como a los programas habitacionales de la Intendencia de Maldonado, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Agencia Nacional de Vivienda.



De acuerdo a lo manifestado por Lussich, ya hay 100 expedientes a la espera de ser evaluados para acceder al beneficio.



Por su parte, el presidente de la SAU, Alberto Leira, señaló que el convenio marco firmado es el que firman desde la SAU con las intendencias departamentales en el cual las dos instituciones acuerdan poder trabajar en conjunto. “Y firmamos también un convenio particular que tiene que ver con arquitectos de oficio, con el trabajo mucho más inclinado a la parte social y a casos concretos”, puntualizó.



Según indicó Leira, los arquitectos participantes realizarán visitas técnicas a los domicilios para evaluar las intervenciones necesarias, ya sea para concretar los trámites de regularización o para proyectar trabajos de acondicionamiento edilicio. Asimismo, el titular de la gremial subrayó que el convenio cumple un doble propósito: genera una nueva oportunidad laboral para los profesionales socios de la institución y acercar servicios técnicos de calidad a sectores de la población que habitualmente enfrentan dificultades económicas para costear estos honorarios.

Firma editorial: Redacción FM GENTE