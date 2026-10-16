Operativo por hurto de motos: cuatro detenidos y 11 vehículos recuperados

La Policía investiga una banda dedicada al robo de motos en diferentes barrios de Maldonado y Punta del Este. Por esta razón se llevaron a cabo seis allanamientos en la mañana de ayer jueves.



En los procedimientos realizados en los barrios San Antonio, Cerro Pelado y Maldonado Nuevo se detuvieron a cuatro personas y se incautaron 11 motos, nueve de ellas robadas y el resto adulteradas.



Entre las motos robadas, cuatro de ellas son de alta cilindrada, informó este viernes en conferencia de prensa el jefe de Policía Víctor Trezza.



En el operativo denominado Romeo también se incautaron una escopeta recortada de fabricación casera, marihuana, equipos de comunicación, teléfonos celulares, herramientas y dinero en efectivo ($ 36.000).



Los detenidos, dos menores de edad y dos mayores, se encuentran a disposición de la Fiscalía de 5º Turno.

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