Una pareja pretendió robar una oficina en Pueblo Gerona: él logró escapar pero ella fue detenida

Cuando agentes de la Seccional 3 ª llegaron al lugar, el hombre se dio a la fuga y la mujer fue interceptada. Entre sus prendas la policía le encontró diversos objetos, entre ellos copas y cables, que posteriormente fueron valuados en $ 5.000 por el damnificado.
Identificada como N.V.H.P., de 41 años y poseedora de antecedentes penales, fue derivada a una dependencia policial.
Finalmente, el domingo 18 fue condenada como autora de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de seis meses de
prisión.