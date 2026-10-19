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intento robo, pueblo gerona, pan de azúcar, pareja
Policiales y Judiciales
10:00

Una pareja pretendió robar una oficina en Pueblo Gerona: él logró escapar pero ella fue detenida

La mujer de 41 años cumplirá seis meses de prisión.

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El intento de hurto ocurrió en la calle 8 de Pueblo Gerona, localidad perteneciente al Municipio de Pan de Azúcar. Un hombre y una mujer ingresaron a las oficinas de una empresa de esa zona, la tarde del pasado sábado 17, y el hecho fue advertido a la policía.

Cuando agentes de la Seccional 3 ª llegaron al lugar, el hombre se dio a la fuga y la mujer fue interceptada. Entre sus prendas la policía le encontró diversos objetos, entre ellos copas y cables, que posteriormente fueron valuados en $ 5.000 por el damnificado.

Identificada como N.V.H.P., de 41 años y poseedora de antecedentes penales, fue derivada a una dependencia policial.

Finalmente, el domingo 18 fue condenada como autora de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa, a la pena de seis meses de
prisión.
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