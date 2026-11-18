La vecina vive en el edificio donde ocurrió el episodio, Torres del Plata II, ubicado en la intersección de Yaro y Lenzina, en la parada 2 de Punta del Este. Según contó, antes de salir, otros trabajadores le habían advertido que un hombre había salido con un arma de fuego.“Yo ya me iba, agarré mi auto y cuando me voy a ir, él venía de frente, cerquita y me decía: ‘Pará, pará’, pero venía con el arma en la mano”, recordó. Ante esa situación, aceleró y se retiró del lugar.La mujer contó que enseguida intentó comunicarse con otras personas del edificio para advertir sobre lo sucedido. También señaló que el episodio generó momentos de mucho nerviosismo entre quienes se encontraban allí.“Yo todavía no salgo y me asombro porque no entiendo. A esta hora del mediodía y acá, que parece que justo vivimos en una zona que es tan linda, tan cómoda, y no está bueno eso”, expresó.Además, aseguró que nunca había vivido una situación similar y que todavía estaba conmocionada por lo ocurrido. “No se lo comenté a nadie todavía, ni a mis hijos, a nadie, porque no salgo del susto”, manifestó.El hombre, que residía en el edificio, falleció tras efectuarse un disparo en el hall, cuando la Policía había desplegado un importante operativo en la zona. “Y ahora saber que se mató es horrible”, concluyó la vecina.