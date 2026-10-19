Prefectura retira ocupantes de un campamento costero irregular frente al Hotel Enjoy

Personal de Prefectura se constituyó en el lugar, ante estos reclamos, identificando en ese momento a dos personas, una de los cuales tiene antecedentes penales pero carecen de solicitudes de requisitoria y/o captura.



En la oportunidad, de acuerdo a lo informado se los notifica por escrito que deben retirarse del lugar.



Se informa al departamento de Higiene de la Intendencia para que retire los residuos que acumulan las personas y acondicione la zona costera.



La situación se registró en uno de los sectores más concurridos y vistosos de la franja costera de Punta del Este, donde los ocupantes encontraron dentro de la abundante vegetación un lugar para instalarse y permanecer durante estos días. Este mediodía fueron detectados por personas que captaron fotos y videos de su presencia desde los edificios de altura de la zona, enviando los oyentes corresponsales las imágenes a FM GENTE.



La presencia de estas personas motivó reiterados reclamos de residentes de la zona, preocupados por la ocupación irregular de espacios próximos a la costa.



Sin embargo, el problema presenta dificultades para una solución definitiva, ya que, según los reclamos vecinales, después de las intervenciones vuelven a aparecer personas que buscan establecerse en distintos puntos de la zona costera.



Los procedimientos procuran evitar la consolidación de asentamientos en espacios públicos y de la zona de playa.

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