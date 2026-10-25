Falleció a los 104 años Olga Burghi de Scasso, integrante de una reconocida familia de Maldonado

Nacida el 12 de febrero de 1922, fue una de las fundadoras de la Asociación Cristiana Femenina de Maldonado e integró la Comisión de Padres de la Escuela N.º 1 y la Asociación de Padres y Amigos del Liceo de Maldonado.
Viuda del médico Mario Scasso Baccino, era madre de Mario, Alberto y Leandro Scasso. También era abuela y bisabuela.
Hincha de Nacional, club del que era socia desde 1953, mantuvo una estrecha vinculación con la vida social de Maldonado.
Según informó su familia, no habrá velatorio. Este domingo, a las 14:00 horas, familiares y amigos realizarán una oración en la Catedral de Maldonado y a las 15:00 horas tendrá lugar el sepelio en el Cementerio de Maldonado.
Desde FM GENTE expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus hijos, familiares y allegados, acompañándolos en este momento de profundo pesar.