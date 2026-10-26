Punta del Este: habrá fuerte despliegue de inspectores en la calle 24 para evitar errores en el nuevo flechamiento

En los próximos días, la calle El Mesana de Punta del Este- conocida como la 24 - modificará su sentido de circulación para transformarse en una vía exclusiva de salida.



El alcalde del Municipio de Punta del Este, Javier Carballal, confirmó que se dispondrá una fuerte presencia de inspectores de tránsito en los cruces clave de la calle 24. El objetivo principal de este despliegue es informar y encauzar a los automovilistas, prestando especial atención a los conductores locales y trabajadores de la zona que, por la costumbre del día a día, corren mayor riesgo de cometer un error al girar.



“Pensamos que la gente que está acostumbrada en el día a día es la que puede tener un error, entonces ahí vamos a estar informando bien para justamente que no pase eso”, señaló el jerarca en rueda de prensa realizada este lunes.



Los trabajos en la calzada ya muestran un cambio radical, señaló Carballal. En ese sentido sostuvo que se borraron las flechas y marcas anteriores, se repintó la señalización horizontal y los nuevos carteles ya se encuentran colocados en sus respectivas esquinas.



Además, el plan de reordenamiento incluye la habilitación de nuevas baterías de semáforos para regular el tránsito con mayor seguridad.



Carballal recordó que se avisará a la población el horario exacto en el que comenzará a regir el nuevo flechamiento de la calle 24 y exhortó a “poner atención como tenemos que poner atención en el tráfico todos los días”.



Este cambio busca descomprimir el tránsito en la península dado que permitirá canalizar el flujo vehicular desde la zona del puerto y el fondo de la Península directamente hacia Bulevar Artigas.





Foto: imagen ilustrativa

Firma editorial: Redacción FM GENTE