Presentan publicación que analiza cómo el boom inmobiliario transformó la zona entre 1974 a 1982

El libro fue publicado por Ediciones Universitarias, la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) y la Universidad de la República (Udelar), y recoge parte de una tesis doctoral en Estudios Urbanos realizada en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.



La investigación coloca el foco sobre el denominado boom inmobiliario ocurrido entre 1974 y 1982, pero no pretende desarrollar una historia convencional de Punta del Este. El trabajo busca estudiar las causas, temporalidades y consecuencias de aquel proceso desde diferentes escalas territoriales y temporales.



Uno de los ejes centrales es el papel que desempeñó la urbanización turística de Maldonado y Punta del Este en la transformación de la estructura territorial de Uruguay.



Desde esa perspectiva, el auge de la construcción y la expansión inmobiliaria de aquellos años son abordados como parte de un fenómeno que trascendió ampliamente los límites del principal balneario uruguayo.



El estudio plantea que aquel proceso estuvo vinculado a una reconfiguración socioterritorial y estatal, cuyos efectos alcanzaron al conjunto del país y contribuyeron a modificar las relaciones entre Montevideo, Maldonado-Punta del Este y el resto del territorio nacional.



La investigación introduce, en ese sentido, la idea de la “génesis de una macrocefalia de dos cabezas”, como forma de interpretar el creciente peso territorial de Montevideo y del eje Maldonado-Punta del Este dentro de Uruguay.



La actividad comenzará a las 18 horas en la Liga de Punta del Este y contará con una mesa de intercambio integrada por Daniel Cajarville, del Centro Universitario Regional del Este (CURE-Udelar); Mónica Facio, de la Intendencia de Maldonado; Valentín Trujillo, también vinculado a la Intendencia de Maldonado, escritor y gestor cultural; y Florencia Sader, en representación de la Liga de Punta del Este.



La presentación permitirá además poner en discusión, desde una perspectiva histórica y académica, cómo el desarrollo turístico e inmobiliario iniciado hace más de medio siglo contribuyó a configurar el Maldonado y el Punta del Este actuales, así como su creciente gravitación dentro de la estructura territorial del país.

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