Tras recibir el premio Amanda Rorra, la Junta reconoció a Virginia Ferretti por sus diez años de trabajo social

Virginia Ferretti fue reconocida por la Junta Departamental de Maldonado por sus diez años de trabajo social en el departamento.

El reconocimiento se realizó luego de que Ferretti recibiera el premio Amanda Rorra, distinción que la convirtió en la primera mujer afro de Maldonado en recibir este reconocimiento.



Ferretti contó que es una persona en recuperación luego de atravesar 30 años de consumo problemático y señaló que lleva diez años sin consumir.



“Es un gran mimo al alma. No me lo esperaba”, expresó.



“Este departamento vio mis miserias, pero también mi recuperación. Devolverle un poco de todo lo que me dio es lo que me motiva”, señaló.



También se refirió a la lucha contra el racismo y sostuvo que, aunque actualmente se manifiesta de forma más solapada, continúa presente en la sociedad.



La edila del Partido Nacional María José Bovio destacó la trayectoria de Ferretti y recordó el trabajo que realizaron juntas durante la pandemia, cuando integraron el grupo Manos Unidas y colaboraron con familias que atravesaban dificultades.



“Virginia es una persona sumamente empática. Es una mujer muy valiente por todas las circunstancias que atravesó y hoy utiliza esas experiencias para ayudar a otras personas”, señaló Bovio.



El presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Osvaldo Matteu, destacó la historia de recuperación de Ferretti y su decisión de utilizar su experiencia para acompañar a otras personas.



“Es una historia muy rica, donde la persona se logra recuperar y considera que el recuperarse la lleva a que tiene que hacer algo por el otro”, expresó.



Matteu también se refirió a la discriminación racial y a la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades para la población afrodescendiente.



“En definitiva, somos todos iguales”, afirmó, y señaló que todavía resulta necesario recurrir a cuotas para favorecer la inclusión de la población afrodescendiente. ::

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