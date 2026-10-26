“Uruguay Despega” : presentaron en Maldonado un programa gratuito de inteligencia artificial para pequeñas empresas

La Cámara Empresarial de Maldonado fue escenario de la presentación de “Uruguay Despega”, un programa piloto impulsado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) junto a Amazon, Antel y Nub8, que busca facilitar la incorporación de inteligencia artificial en las micro, pequeñas y medianas empresas de la región este.



La propuesta está orientada a empresas de Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres, con especial énfasis en la optimización de tareas administrativas y procesos de comunicación.



La capacitación será gratuita para las empresas beneficiarias y se desarrollará durante cuatro semanas, mediante una modalidad híbrida.



El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado ,Willy Ihlenfeld, destacó la importancia de acercar estas herramientas tecnológicas a los pequeños emprendimientos y señaló que la institución cumple un papel de articulación entre los programas de desarrollo y el sector empresarial.



Ihlenfeld subrayó que el objetivo no es sustituir puestos de trabajo, sino capacitar al personal para mejorar el funcionamiento de las empresas y aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología.



En ese sentido, indicó que Maldonado cuenta con unas 16.000 empresas formalizadas que generan fuentes de empleo, por lo que consideró fundamental promover iniciativas que contribuyan a fortalecer su competitividad.



Por su parte, el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, expresó su satisfacción por la puesta en marcha del proyecto y explicó que la iniciativa surge de un acuerdo con Amazon, empresa que identificó a Uruguay como una oportunidad para desarrollar esta experiencia piloto.



Dorrego sostuvo que uno de los principales desafíos consiste en preparar a los trabajadores para que reconozcan las oportunidades de la inteligencia artificial y no la perciban como una amenaza.



Asimismo, señaló que una mayor capacitación del personal permitirá potenciar el desempeño de las empresas y favorecer la incorporación de nuevas herramientas a sus procesos de trabajo.



Las empresas interesadas podrán acceder a la información y postularse al programa a partir de este miércoles 21 de octubre a través de la página web de ANDE. La capacitación no tendrá costo para las empresas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE