Jóvenes de Punta del Este desarrollan proyectos con inteligencia artificial

La actividad, organizada junto a la fundación que promueve el desarrollo de los niños y jóvenes uruguayos Desem, se llevó adelante en el Gran Hotel y contó con nueve mesas de trabajo.



Los estudiantes recibieron orientación para transformar sus ideas en proyectos que, además de ser innovadores, puedan ser viables desde el punto de vista económico y eventualmente llevarse a la práctica.



El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, destacó el compromiso demostrado por los jóvenes durante la jornada y señaló que incluso durante la pausa del mediodía los participantes continuaron conversando sobre cómo avanzar con sus propuestas.



Entre los proyectos presentados se encuentra el desarrollado por estudiantes del Instituto Uruguayo Argentino, que consiste en una aplicación dirigida especialmente a adolescentes que visitan Punta del Este. La herramienta permitiría conocer actividades y lugares de acuerdo con la edad y el presupuesto disponible.



El proyecto contempla además un sistema de puntos para quienes utilicen la aplicación y concurran a distintos establecimientos, con la posibilidad de acceder posteriormente a beneficios y descuentos.



Por otra parte, estudiantes del Liceo Punta del Este trabajan en una aplicación orientada principalmente a personas mayores de 30 años, aunque de acceso abierto a otras edades.



La propuesta busca reunir, en un mismo espacio, información sobre actividades sociales, culturales y deportivas, tanto públicas como privadas, para residentes y turistas.



Los equipos también incorporaron el análisis de costos y posibles modelos de financiamiento, como parte de la evaluación de la viabilidad de sus propuestas.



Desde la organización se remarcó que el objetivo de la iniciativa no se limita a una competencia entre proyectos, sino que busca brindar herramientas a los adolescentes para desarrollar sus ideas y demostrar el potencial que pueden tener cuando cuentan con oportunidades para involucrarse en soluciones concretas para la sociedad.

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