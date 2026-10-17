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engaño,inteligencia artificial, brasil
Internacional
20:30

Viajó más de 2.000 kilómetros para conocer a una mujer y descubrió que era una creación de inteligencia artificial

Un hombre de 49 años recorrió más de 2.000 kilómetros en ómnibus para encontrarse con una mujer que había conocido a través de redes sociales. Al llegar a destino descubrió que la persona que buscaba no existía.

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El insólito episodio ocurrió en Brasil y tuvo como protagonista a Edimar Rocha Martins, un albañil de 49 años que viajó desde el estado de Maranhão hasta Belo Horizonte, en Minas Gerais, con la intención de conocer personalmente a una mujer identificada como Jéssica Oliveira.

La supuesta mujer aparecía en videos publicados en redes sociales, donde afirmaba ser propietaria de una estancia y buscaba un compañero con quien compartir su vida y su fortuna.

Según relató el hombre, había intercambiado mensajes con ella y decidió emprender el extenso viaje, motivado también por la soledad que atravesaba tras el fallecimiento de su madre.

Sin embargo, al llegar a destino comenzó a buscarla sin éxito. Recorrió distintos lugares mostrando fotografías de Jéssica hasta descubrir que se trataba de un personaje generado mediante inteligencia artificial.

El responsable del perfil, que contaba con cientos de miles de seguidores en TikTok, aseguró que había creado al personaje con fines comerciales y negó haber mantenido conversaciones privadas con Edimar.

El hombre quedó sin recursos económicos para regresar y debió recibir asistencia de las autoridades locales, que le proporcionaron un pasaje de ómnibus.

La historia se volvió viral en Brasil y puso nuevamente sobre la mesa los riesgos de los perfiles ficticios en redes sociales y las dificultades para distinguir contenidos reales de aquellos generados mediante inteligencia artificial.




Fuente: medios brasileños.
Foto: Tv Globo
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