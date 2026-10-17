Vecinos de Nuevo Parque Cantegril denuncian robos y reclaman más seguridad

En diálogo con FM GENTE, Enrique Volpe y Sandra Scarpe, en representación de un grupo de 54 vecinos, señalaron que los hechos se repiten y que los delincuentes actuarían de forma coordinada. Según relataron, en algunos casos una persona llega en bicicleta, roba garrafas u otros objetos y luego un automóvil se encarga de retirarlos.



Los vecinos indicaron que han realizado denuncias y recurrido al 911 ante situaciones sospechosas. Si bien señalaron que en algunas ocasiones obtuvieron respuesta, afirmaron que consideran necesaria una presencia policial más permanente.



También mencionaron otros episodios, como el robo de canillas en una vivienda, y señalaron que cuentan con cámaras y sensores, aunque eso no les brinda la tranquilidad que buscan.



Uno de los puntos que identificaron como problemático es la avenida del Cabildo, donde, según expresaron, observan movimiento de personas durante la noche y consideran que algunas situaciones requieren atención. Los vecinos plantearon la necesidad de estudiar medidas que permitan mejorar la seguridad en la zona.



El grupo, integrado por 54 vecinos, busca visibilizar la situación y solicita medidas para prevenir nuevos robos.









Foto: Google Maps

Video: #GenteenlosBarrios

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