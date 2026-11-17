La capacitación se desarrolló en Montevideo, en el marco del programa de Caminos Rurales Productivos, bajo la denominación “Apoyo a la mejora de la gestión de caminería rural”. La iniciativa fue impulsada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Congreso de Intendentes.
La propuesta buscó promover la participación de las mujeres en tareas vinculadas al manejo de maquinaria vial y fomentar políticas de género en el ámbito laboral.
La entrega de certificados tuvo lugar este martes en la Torre Ejecutiva y contó con la presencia del intendente de Maldonado, Miguel Abella, quien quiso acompañar a las dos funcionarias que finalizaron la formación.
Una de ellas es Soledad Hernández de los Santos, chofer de camión que actualmente trabaja en la Subdirección General de Vialidad Rural y Urbana de la Intendencia de Maldonado.
La otra es Karina Fabián Vázquez, quien se desempeña como chofer de camión y maquinaria en el Municipio de Piriápolis.