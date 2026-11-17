El intendente acompañó la entrega de certificados a Soledad Hernández y Karina Fabián, funcionarias municipales que completaron un curso de formación para mujeres en el manejo de maquinaria vial.



La capacitación se desarrolló en Montevideo, en el marco del programa de Caminos Rurales Productivos, bajo la denominación “Apoyo a la mejora de la gestión de caminería rural”. La iniciativa fue impulsada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Congreso de Intendentes.



La propuesta buscó promover la participación de las mujeres en tareas vinculadas al manejo de maquinaria vial y fomentar políticas de género en el ámbito laboral.



La entrega de certificados tuvo lugar este martes en la Torre Ejecutiva y contó con la presencia del intendente de Maldonado, Miguel Abella, quien quiso acompañar a las dos funcionarias que finalizaron la formación.



Una de ellas es Soledad Hernández de los Santos, chofer de camión que actualmente trabaja en la Subdirección General de Vialidad Rural y Urbana de la Intendencia de Maldonado.



La otra es Karina Fabián Vázquez, quien se desempeña como chofer de camión y maquinaria en el Municipio de Piriápolis.

Firma editorial: Redacción FM GENTE