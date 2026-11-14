Elecciones BPS: “Cambiaron el método y la forma de atención y se alejaron de la gente”, afirmó representante de los trabajadores

De cara a las elecciones del próximo 22 de noviembre, Carlos Clavijo, actual representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) y candidato al mismo cargo encabezando la Lista 11, analizó la situación del organismo y los principales reclamos de la ciudadanía en diálogo con La Contratapa de la Revista de FM GENTE.



Clavijo, quien asumió el cargo hace dos años - por ser primer suplente - tras la jubilación de Ramón Ruíz, señaló que el último período de gestión estuvo marcado por una creciente complejidad en el servicio.



“Lamentablemente, por decisiones de los directores políticos, tomó un rumbo diferente que nosotros ya habíamos cuestionado y que a nosotros nos parecía que se iba a alejar de la gente, porque cambiaron justamente el método y la forma de atención a la ciudadanía”, sostuvo Clavijo.



Esta situación, agregó, se vio agravada por la falta de reposición de vacantes ante los retiros y jubilaciones de los últimos años. “El resultado final lo vimos hace un año y medio cuando se vieron que había más de 58.000 expedientes atrasados por haber cambiado una forma de atención que nos alejaba de la gente y que demoraba más nuestro ámbito”.



No obstante, adelantó que este mes ingresarán más de 100 nuevos funcionarios al organismo lo que amortiguaría la demora en la atención.



"Hay que recordar que los directores políticos son los que tienen la sartén por el mango y nosotros somos el contralor y el tratar de empujar para que cambie", afirmó el representante social.



En ese sentido, indicó que tras el recambio de autoridades entregaron una carpeta con el diagnóstico de los problemas del instituto y sus posibles soluciones, varias de las cuales ya se encuentran en discusión, aunque consideró que los avances siguen siendo insuficientes.



BUROCRACIA Y LENTITUD



Para el candidato de la Lista 11, el mayor reclamo que reciben durante sus recorridas por el territorio es la lentitud y burocracia de las gestiones en el BPS. Clavijo advirtió que los procesos son tan complejos que muchas personas abandonan los trámites antes de finalizarlos, y cuestionó la dependencia exclusiva de las herramientas digitales.



"Es erróneo pensar que todo se puede hacer a través de una computadora o un celular, a través de las páginas o del usuario personal. Hay que tener una atención fuerte presencial", subrayó.



Consultado sobre la integración de su candidatura, Clavijo destacó que la Lista 11 está conformada por trabajadores de diversas ramas de actividad.

En el plano personal, recordó su trayectoria como trabajador metalúrgico, mecánico y electricista automotriz, oficio que desempeñó durante 24 años en el Automóvil Club del Uruguay y en distintos talleres, antes de asumir la representación gremial en el Directorio del banco.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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