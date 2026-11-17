La mujer de 34 años, que había sido vista por última vez en Ocean Park, fue ubicada este martes en un establecimiento del ex Camino Lussich. Fue trasladada de urgencia a un centro de salud.El hecho ocurrió próximo a las 15:02 horas, cuando un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 solicitó presencia policial ante una situación de intento de autoeliminación.Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba en estado de salud crítico, por lo que coordinaron de inmediato la asistencia médica.Una unidad de emergencia concurrió al establecimiento y realizó el traslado. Para facilitar su llegada al centro asistencial, la Policía efectuó cortes de tránsito.La mujer fue identificada como Melissa Soledad Mauriz Balzaretti, de 34 años, quien se encontraba denunciada como persona ausente desde la mañana del lunes 16 de noviembre, cuando fue vista por última vez en la zona de Ocean Park, en Maldonado.