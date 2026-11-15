Brutal choque entre tres vehículos en Ruta Interbalnearia: una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas

Un siniestro de tránsito fatal se registró este domingo 15 de noviembre, sobre las 9:03 horas, en Ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 43,600. El choque involucró a tres vehículos y dejó como saldo una mujer de 57 años fallecida y otras cuatro personas lesionadas.



De acuerdo con la información policial, dos automóviles que circulaban en dirección oeste-este chocaron por alcance. A raíz del impacto, el vehículo que recibió el golpe en la parte trasera perdió el dominio, cruzó el cantero central e invadió la senda contraria, donde chocó contra una camioneta que circulaba en sentido opuesto.



La conductora del primer automóvil, una mujer de 57 años, sufrió politraumatismos graves y fue trasladada al centro de salud CAAMEPA, en Pando. Posteriormente, se constató su fallecimiento. Su acompañante, una joven de 23 años, sufrió lesiones leves y recibió el alta en el lugar.



El segundo automóvil era conducido por una mujer de 77 años, quien resultó con lesiones leves y recibió el alta en el lugar. La espirometría practicada dio resultado cero.



Por otra parte, en la camioneta que circulaba en sentido contrario viajaban un hombre de 74 años y una mujer de 70. El conductor sufrió politraumatismos moderados y un traumatismo leve de tórax, por lo que fue trasladado al sanatorio La Española. Su acompañante también resultó con lesiones leves y su traslado quedó pendiente de coordinación.

Firma editorial: Redacción FM GENTE