El hecho fue reportado en la tarde de este martes 17, mediante un llamado al servicio de emergencias 911. Según la información recibida, el menor se encontraba bañándose junto a otros tres jóvenes en inmediaciones de la caseta de guardavidas, cuando se alejó del lugar y desapareció en las aguas del río.
Personal de la Prefectura del Puerto de Salto concurrió al lugar y comenzó las tareas de búsqueda.
Además, está previsto que se sume al operativo una aeronave Beechcraft B200 de patrulla marítima de la Aviación Naval, que tiene previsto llegar a la zona aproximadamente una hora después del anuncio para colaborar desde el aire.
La Armada Nacional informó que mantiene desplegados los recursos disponibles y que ampliará la información sobre el operativo oportunamente.