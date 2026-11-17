Un adolescente de 13 años desapareció en aguas del río Uruguay, en la zona del Ayuí, en el departamento de Salto. La Armada Nacional realiza un operativo de búsqueda con medios marítimos y terrestres.



El hecho fue reportado en la tarde de este martes 17, mediante un llamado al servicio de emergencias 911. Según la información recibida, el menor se encontraba bañándose junto a otros tres jóvenes en inmediaciones de la caseta de guardavidas, cuando se alejó del lugar y desapareció en las aguas del río.



Personal de la Prefectura del Puerto de Salto concurrió al lugar y comenzó las tareas de búsqueda.



Además, está previsto que se sume al operativo una aeronave Beechcraft B200 de patrulla marítima de la Aviación Naval, que tiene previsto llegar a la zona aproximadamente una hora después del anuncio para colaborar desde el aire.



La Armada Nacional informó que mantiene desplegados los recursos disponibles y que ampliará la información sobre el operativo oportunamente.

Firma editorial: Redacción FM GENTE