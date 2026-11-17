Al momento de ausentarse vestía un canguro polar a cuadros negros, rojos y grises, un gorro negro con una letra "P" amarilla, pantalón negro y llevaba una mochila negra.
Como características particulares, tiene un tatuaje de un dragón en el brazo izquierdo y un piercing en la ceja derecha.
Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 9-1-1, al 2030 4638 (Personas Ausentes), escribir a [email protected] o dirigirse a la seccional policial más próxima. La línea 2030 4638 funciona de forma gratuita y durante las 24 horas.