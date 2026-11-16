Guardavidas encontraron una caseta de Playa Mansa dañada y con pertenencias de personas en situación de calle

Los propios trabajadores registraron el estado del lugar en un video, donde se observan frazadas, acolchados, cartones sobre el piso, ropa colgada y restos de comida.
También encontraron materia fecal y orina, según relataron mientras recorrían la caseta y la plataforma de madera exterior. Ante esta situación, comenzaron a retirar los objetos y residuos acumulados.
El periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo difundió las imágenes en su cuenta de X y advirtió que la limpieza de las instalaciones, así como los materiales necesarios para realizarla, corren por cuenta de los propios guardavidas.