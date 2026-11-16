Guardavidas encontraron una caseta de Playa Mansa dañada y con pertenencias de personas en situación de calle

Una caseta de guardavidas de Playa Mansa, en Punta del Este, fue encontrada con roturas y en malas condiciones de higiene. En su interior había pertenencias y elementos utilizados para dormir, aparentemente por personas en situación de calle.



Los propios trabajadores registraron el estado del lugar en un video, donde se observan frazadas, acolchados, cartones sobre el piso, ropa colgada y restos de comida.



También encontraron materia fecal y orina, según relataron mientras recorrían la caseta y la plataforma de madera exterior. Ante esta situación, comenzaron a retirar los objetos y residuos acumulados.



El periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo difundió las imágenes en su cuenta de X y advirtió que la limpieza de las instalaciones, así como los materiales necesarios para realizarla, corren por cuenta de los propios guardavidas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE